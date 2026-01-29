Koning Charles ontmoet wereldsterren voor première in Windsor Castle

Koning Charles heeft sterren zoals Dame Judi Dench, Stanley Tucci, Benedict Cumberbatch en Kate Winslet verwelkomd in Windsor Castle voor de première van zijn aankomende documentaire.

De vertoning van Finding Harmony: A King’s Vision, die volgende maand uitkomt, is de eerste première die in het kasteel plaatsvindt. De film zal het milieu-activisme van de koning door de decennia heen in kaart brengen.

Eerste première ooit in het kasteel

De besloten vertoning in Windsor Castle markeert de allereerste keer dat daar een première plaatsvindt. Koning Charles verwelkomde gasten als Judi Dench, Stanley en Benedict bij dit bijzondere moment, waarmee hij zijn jarenlange inzet voor het milieu op een nieuwe manier onder de aandacht brengt. In de film wil Charles laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken aan een duurzamere wereld. Actrice Kate, bekend van rollen in Titanic en The Reader, heeft de documentaire ingesproken. Op de uitnodiging werd gesproken van ‘een baanbrekende documentaire’.

Koning Charles III van Groot-Brittannië spreekt met Stanley Tucci en Judi Dench in de Grote Ontvangstzaal.

(Foto: Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

Koning Charles III spreekt met Kate Winslet in de Grote Ontvangstkamer. (Foto: Jonathan Brady/Alamy Limited via ANP)

Koninklijke ontvangst

Naast de koning begroette ook Koningin Camilla gasten tijdens het evenement op woensdag. De koningin ontving onder anderen Sir Kenneth Branagh en Stanley, waarmee het koninklijk paar de prominente aanwezigheid van film- en theatergrootheden onderstreepte.

Koningin Camilla spreekt de gasten toe in de Grote Ontvangstzaal. (Fotograaf: Jonathan Brady, Alamy Limited via ANP)

Stem, release en inhoud

A King’s Vision is vanaf vrijdag 6 februari wereldwijd te zien op streamingdienst Prime Video. De film volgt op de publicatie van het boek Harmony uit 2010, dat de koning samen met Tony Juniper en Ian Skelly schreef toen hij nog prins van Wales was. Tony en Ian verschijnen ook in de documentaire, waarmee de film een brug slaat tussen het eerder geformuleerde gedachtegoed en hedendaagse voorbeelden uit de praktijk.In de documentaire komen naast de koning een groot aantal experts aan het woord, waaronder academici en leiders van projecten over de hele wereld die samenwerken met de natuur.

Foto header: ANP/SplashNews.com