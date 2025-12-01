Judi Dench heeft oogziekte: ‘Ik kan niet meer zien’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Judi Dench ziet steeds minder en dat heeft grote gevolgen voor haar dagelijks leven en werk. In een interview met ITV vertelt de actrice openhartig hoe haar zicht achteruitgaat. Ze legt uit wat ze nog wel en niet kan, en waarom ze hierdoor soms verkeerd wordt begrepen.

De Britse film- en toneelster is al jaren bezig met haar aandoening. Wat begon als een diagnose in 2012, is inmiddels uitgegroeid tot een situatie waarin Judi Dench niet meer kan functioneren zoals vroeger.

Maculadegeneratie tast dagelijks leven aan

In het gesprek met ITV reageert Judi op de opmerking dat ze nog maar weinig op camera verschijnt. Daarop antwoordt ze: ‘Ik kan niet meer zien.’ Ze zegt dat ze vooral omlijningen waarneemt, waardoor gezichten wegvallen en ze mensen niet meer herkent. Dat kan volgens haar de indruk wekken dat ze afstandelijk of arrogant is, terwijl dat helemaal niet zo bedoeld is.

Tekst gaat verder onder video.

Niet meer lezen, kijken of naar het theater

De oogziekte beperkt haar niet alleen professioneel, maar ook privé. Judi vertelt dat tv kijken, een theatervoorstelling bezoeken en lezen voor haar geen optie meer zijn. Daarmee vallen juist activiteiten weg die jarenlang bij haar leven en werk hoorden, en die voor veel mensen met haar carrière onlosmakelijk verbonden zijn. Op de vraag van Ian McKellen of ze soms op vreemden afstapt en zegt: ‘Leuk je weer te zien’, lacht ze: ‘Soms’.

Loopbaan afgeremd door verlies van zicht

Judi lijdt aan maculadegeneratie, een aandoening waarbij het centrale deel van het netvlies steeds verder beschadigt. Ze kreeg de diagnose in 2012 en moest door de gevolgen uiteindelijk stoppen met acteren. Dat betekent een abrupt einde aan een lange loopbaan op het toneel en in films, waaronder haar wereldberoemde rol als M in de James Bond-films.

FOTO: STUART C. WILSON/GETTY IMAGES