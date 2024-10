Zwangere vriendin Mart Hoogkamer open over miskramen: ‘Dan stort je wereld in’

Mart Hoogkamer en zijn vriendin Jennifer van Ooijen hebben twee keer met een miskraam te maken gehad. Dat vertelt Van Ooijen, die nu in verwachting is van een meisje, in de podcast Thuis Op De Thee Bij Romé.

Twee jaar geleden hadden Hoogkamer en Van Ooijen een kinderwens. Zij stopte met de pil en werd daarna vrij snel zwanger, maar al vroeg in de zwangerschap ging het mis. “Dan heb je iets gevoeld wat je nog niet eerder hebt gevoeld en dat wilde ik weer graag voelen. Ik wilde weer zwanger worden en Mart wilde dat ook heel graag”, legt ze uit. Een aantal maanden later raakte Van Ooijen opnieuw zwanger, maar dat ging uiteindelijk ook mis. “Dan stort weer even je hele wereld in”, vertelt ze.

Daarna liet het stel onderzoek doen naar mogelijke fertiliteitsproblemen. “Er bleek bij mij een afwijkende vorm van mijn baarmoeder, waardoor het minder goed doorbloed is en het vruchtje minder goed kan hechten. Ook heb je meer kans op complicaties zoals miskramen en vroeggeboorte.” Met een kleine ingreep kon Van Ooijen uiteindelijk geholpen worden.

Vlak voor de operatie kreeg Van Ooijen te horen dat ze een voorstadium van baarmoederhalskanker bleek te hebben, waarvoor ze eerst geholpen moest worden. Uiteindelijk kon ze daarna alsnog de ingreep ondergaan. “En daarna was ik na een maand zwanger”, vertelt ze. Van Ooijen verheugt zich samen met Hoogkamer op de komst van hun dochtertje. “Ik denk dat Mart echt een hele lieve papa is. Ik denk gewoon dat als hij eenmaal zijn baby’tje in zijn armen heeft, dat hij ook gewoon helemaal verliefd is.”