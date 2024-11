Zo gaat het nu met Willeke Alberti

Het gaat naar omstandigheden goed met Willeke Alberti. Dat heeft haar zoon Johnny de Mol woensdagavond gezegd in RTL Boulevard. Alberti kwam de laatste maanden niet veel in de openbaarheid omdat zij last van haar stem had. De zangeres verloor eind 2023 in korte tijd haar dochter en haar broer en kwakkelde sindsdien met haar gezondheid.

“Zij heeft even wat rust moeten nemen”, zei De Mol in RTL Boulevard. “Ze is weer lekker aan het sporten en neemt vakantie, naar de zon toe.” Alberti hoopt volgend jaar, als zij 80 jaar wordt, weer te gaan optreden, voegde haar zoon daaraan toe.

De Mol stelt dat “in 2024 de wind weer een ietsje gunstiger staat voor ons. Ik kijk uit naar 2025, hopelijk hebben we dan zelfs weer een beetje wind in de rug.”