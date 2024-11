Zo gaat het met André Hazes na solotrip

André Hazes is na een paar dagen in Spanje weer terug in Nederland. De 30-jarige zanger is “helemaal opgeladen”, laat hij weten via Instagram Stories.

“Hallo poepies, we zijn er weer”, spreekt Hazes in een video richting zijn fans. De artiest was een paar dagen in Spanje om rust te nemen, nadat hij bij zijn laatste twee clubshows merkte dat hij last had van zijn keel.

Hazes reisde af naar Jávea, waar hij jaren geleden ook afkickte van alcohol en drugs. “Dit is mijn rustplek”, zei hij daar eerder over. Vrijdag geeft Hazes een nieuwe show.