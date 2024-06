Zangeres Shary-An Nivillac trouwt haar Nena

Zangeres Shary-An Nivillac en haar partner Nena zijn getrouwd. Nivillac, bekend van haar deelname aan The Voice of Holland in 2011, maakte het nieuws dinsdag bekend op haar Instagram-pagina. Ze trouwden afgelopen zaterdag.

“Mag ik jullie voorstellen aan mijn vrouw: Nina Nivillac Kreber”, schrijft Shary-An bij een trouwfoto van de twee.

Shary-An en Nena zijn al ongeveer 9,5 jaar samen. Ze hebben samen twee dochters, Billie (3) en Claes (1).