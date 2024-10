Zangeres Ria Valk wil niet samenwonen met vriend

Ria Valk gaat niet meer samenwonen. Dat vertelt de 83-jarige Worstjes op mijn borstjes-zangeres aan De Telegraaf. Zij heeft sinds enige tijd weer een nieuwe vriend, Hans van Leeuwen, de weduwnaar van haar overleden beste vriendin.

Het koppel is heel gelukkig samen, maar gaat niet in één huis wonen, vertelt Valk. “Samenwonen? Joh, doe eens rustig, ik ben 83!”, aldus de chansonnière tegen De Telegraaf. “Het is fijn om plekken te hebben waar we samen kunnen komen, maar ook een plek waar je soms even alleen kunt zijn. Ook komt hij regelmatig met bloemen aanzetten, waarmee hij in mijn leven de eerste man is die dat voor me doet. Vorige liefdes vonden dat ik al genoeg boeketten kreeg bij optredens, maar dat is toch anders?”

Het gaat fysiek overigens weer beter met Valk, nadat zij moest worden geopereerd vanwege borstkanker. Het was niet de eerste keer dat de artieste werd geconfronteerd met kanker. In 2013 en 2019 kreeg ze al te maken met huidkanker. In 2013 is er een plekje bij haar neus weggesneden, in 2019 een plekje onder haar oog.

“Bij een beetje pijn of ongemak denk je meteen dat er iets aan de hand is, maar als ik dat laat controleren is dat goed”, aldus Valk in De Telegraaf. “Ik blijf mezelf controleren door elke ochtend mijn arm even omhoog te doen en te voelen en dat raad ik iedereen aan.”