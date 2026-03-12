Yvonne Coldeweijer blikt terug op juicecarrière: ‘Over grenzen gegaan’

Tekst: Denise Delgado

Yvonne Coldeweijer (39) geeft toe dat ze met haar juicekanaal soms over grenzen heen is gegaan. Toch zegt ze in het Prime Video-programma ‘Open Casa’ dat ze daar geen spijt van heeft.

Gat in de markt

In gesprek met Robbert Rodenburg vertelt Yvonne dat ze geen concreet voorbeeld paraat heeft, maar dat ze wel denkt dat ze af en toe te ver ging. “Gevoelsmatig denk ik dat ik af en toe wel over grenzen ben gegaan.” Volgens haar hoorde dat bij het spel: om op te vallen en aandacht te krijgen. “Je wordt niet zomaar ineens heel groot,” legt ze uit. Ze noemt zichzelf in die periode ook een slimme ondernemer die een gat in de markt zag, en daar flink aan verdiende.

Yvonne vindt bovendien dat bekende Nederlanders tegen kritiek moeten kunnen. Wie dat niet kan, zegt ze, moet zich afvragen of het BN’er-zijn wel bij je past.

Talkshow bij Net5 nog onzeker

In de aflevering, die vrijdag verschijnt, gaat het ook kort over de dagelijkse talkshow die Yvonne zou maken voor Net5. Of dat project nog doorgaat, is al langere tijd onduidelijk. Yvonne keerde onlangs terug op Instagram met nieuwe posts over BN’ers en hintte daarbij dat het programma niet doorgaat, al is dat door Talpa nog niet officieel bevestigd.

