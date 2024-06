Yvon Jaspers ontvangt lintje: ‘Voel me een beetje Máxima’

Yvon Jaspers heeft donderdag de koninklijke onderscheiding fysiek in ontvangst genomen die haar in april al was beloofd. De 51-jarige presentatrice werd tijdens de zogeheten lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar door een vakantie op Aruba kon ze haar lintje niet persoonlijk in ontvangst nemen.

“Ik ben zo vereerd”, zegt Jaspers donderdag voor de camera van RTL Boulevard. “Hij is toch prachtig”, zegt ze over het lintje. “Ik voel me toch een beetje Máxima.”

Haar dochter Keesje is trots op haar moeder. “Ze heeft het zo erg verdiend, omdat ze er zo hard voor heeft gewerkt”, vertelt ze. De KRO-NCRV-presentatrice werd voor haar lintje voorgedragen door enkele boeren uit Boer zoekt vrouw, omroep KRO-NCRV, producent Blue Circle en het Ronald McDonald Kinderfonds, waar Jaspers ambassadeur voor is. De boeren stelden onder meer dat Jaspers “een brug tussen boer en burger slaat”.