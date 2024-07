Yves Berendse na uitspraak rechter in plagiaatzaak: ‘Zeer blij’

Yves Berendse is “zeer blij” met de uitspraak van de rechtbank in Lelystad dat hij het nummer Zin In Jou mag blijven zingen. Dat vertelt het management van de 30-jarige zanger aan het ANP. “Hij mag gewoon Zin In Jou blijven zingen en dat doet hij uiteraard graag”, aldus het management.

Berendse werd aangeklaagd door songwriter Melchior Rietveldt, die beweerde dat Berendse zonder zijn toestemming zijn lied Vreselijk Zin In Jou uit 2008 had bewerkt. De rechter ging daar niet in mee en dus mag Berendse het lied blijven zingen. “Wij hebben altijd vertrouwen gehad in een positieve uitkomst en we zijn blij dat we op alle punten in het gelijk zijn gesteld”, aldus het management.

Nu de rechtszaak achter de rug is, laat het management van Berendse weten dat de zanger de focus legt op een “drukke zomer met veel optredens op diverse festivals in Nederland”.