Yves Berendse blikt terug: ‘Meest bijzondere jaar uit m’n leven’

Yves Berendse denkt niet dat hij het afgelopen jaar makkelijk kan overtreffen. Dankzij de hit Terug In De Tijd brak de zanger na jaren werken door. “Het was het meest bijzondere jaar uit m’n leven. Ik denk dat alleen de komst van een kind dat kan veranderen”, keek Berendse dinsdag terug in de NPO 1-talkshow Eva.

De 31-jarige zanger vindt het bijzonder dat hij nu erkenning heeft. “Je komt op plekken, de rode loper wordt voor je uitgerold”, schetste hij. “Je wordt anders behandeld.”

Toch gaat Berendse proberen om in 2025 zijn doorbraakjaar te toppen. “Hoe ik dat ga doen? Met twee shows in de Ziggo Dome.”