Yolanthe Cabau: ‘Ik wil nog een keer moeder worden’

Veel van Yolanthe Cabau’s dromen zijn al uitgekomen, maar “dan moet je weer opnieuw bedenken wat je wilt”. Blijven dromen is namelijk belangrijk, vertelt ze deze week in Weekend. Haar volgende droom? Nog een keer moeder worden.

Yolanthe heeft nog lang niet alles wat haar hartje begeert. “O, ik heb nog zoveel wensen! Ik heb als klein meisje altijd gedroomd van bepaalde dingen. Daar werk je heel hard voor en op een gegeven moment komen dromen uit. Dan moet je weer opnieuw bedenken wat je wilt. Je moet namelijk altijd blijven dromen, vind ik. Nieuwe dingen die je wilt bereiken.”

Moeder worden

Er zijn al genoeg wensen van Yolanthe in vervulling gegaan, maar er is er nog eentje die hoog op haar verlanglijstje staat. “Ik zou het fantastisch vinden om nog een keer moeder te worden.” Maar ook voor haar carrière heeft ze nog doelen. “Ik zou graag nog bepaalde rollen willen spelen. Ook zou ik het geweldig vinden om met Free A Girl nog héél veel projecten te doen. Dus er zijn nog heel veel dromen.”

