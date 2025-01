Yolanthe Cabau benieuwd naar eigen realityserie: ‘Wel spannend’

Tekst: Nicky Molendijk

Yolanthe Cabau kijkt uit naar het eindresultaat van de realityserie over haar leven. “Niets is scripted. Ik ben heel erg benieuwd wat Netflix ervan gaat maken”, vertelt de actrice tegen het ANP. Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend.

“Ze hebben me een jaar lang gevolgd. Er is veel gebeurd in dat jaar. Ik heb veel momenten laten zien. Er zijn dingen gebeurd die ik niet had kunnen voorspellen. Fijne, maar ook minder mooie momenten”, vertelt Cabau openhartig.

Yolanthe vindt het niet per se eng dat mensen een kijkje in haar leven krijgen, “maar wel spannend”, zegt de actrice. “Aan de andere kant ben ik ook wel op een plek in mijn leven waar ik blij mee ben. Niet alles is perfect of goed, maar dat is oké. Als alleenstaande moeder vraag ik mezelf ook weleens af of ik het goed doe. Maar dat hoort ook bij het leven. Mensen zullen er altijd wat van vinden. Gelukkig sta ik volledig achter al mijn keuzes, die ik met de juiste intenties maak.”

Los Angeles

Samen met haar zoontje woont Yolanthe in Los Angeles. Hier maakte ze onlangs dicht bij huis de bosbranden mee. “Het was een hele verdrietige tijd in de stad waar ik woon. Er was veel leed bij mensen en dieren die geen thuis meer hadden. Sommige mensen zijn alles kwijtgeraakt.”

Volgens Cabau was de impact van de branden goed voelbaar. “De stad huilt. Het was echt hartverscheurend. Het mooie van dit alles is wel de compassie die mensen voor elkaar voelen. Iedereen staat op. Dat er uit zoiets verschrikkelijks toch iets liefdevols kan komen. De kerk waar ik elke zondag heen ga, heeft megaveel inzamelingen gedaan. Mensen denken altijd dat het in LA ieder voor zich is, maar dat is niet zo. Iedereen helpt elkaar.”