Wolter Kroes denkt erover om duet met dochter uit te brengen

Wolter Kroes overweegt het nummer dat hij met zijn dochter Pamela zong in het RTL 4-programma DNA Singers uit te brengen als single. Dat deelde de zanger met het ANP op de avond dat de Buma NL Awards werden uitgereikt in 013, Tilburg.

“Misschien neem ik hem wel met Pam op voor het nieuwe album”, zegt Kroes over The Lady is a Tramp van Frank Sinatra. “Want de hoeveelheid reacties die daarop zijn gekomen, is ongelooflijk. En dat vindt zij ook leuk. Maar ze zegt wel: ‘ik ga daar niet mee door, want ik wil het zelf doen’. Ze wil niet dat mensen zeggen dat ze door haar vader succesvol is geworden.”

Maar volgens haar vader is Pamela Kroes die fase al voorbij, nu ze bijvoorbeeld in de musical Les Misérables op het podium te zien was. “Toen zat ik echt te huilen in de zaal, hoor. Dat vond ik zo goed”, zegt vader Kroes over die optredens. “Maar wat we nu hebben gedaan bij DNA Singers, dat is niet iets wat zij ambieert om zelf te gaan doen.”

Op de kaart

Volgens Kroes is de kans dus niet zo heel groot dat ook Pamela over een aantal jaar door Buma NL wordt opgenomen in de lijst met meest succesvolle Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar, waar hij met Haal Alles Uit Het Leven maandagavond wel tussen zat. “Zeg nooit nooit natuurlijk, maar wat haar betreft eigenlijk niet”, reageert hij. “Zij wil niet het land door racen van optreden naar optreden en feesttent naar feesttent, en met honderden mensen op de foto op een avond.”

“Dat is ook niet erg, als je maar doet wat je leuk vindt”, zegt Kroes daarover. “Dit is onze passie. En er zit hier een en al passie om ons heen. Het is te gek dat jongens als Yves Berendse op nummer 1 in de Top 40 komen, Zoet, Zout, Zuur van Robert van Hemert die in de Top 40 binnenkomt, want dat geeft gewoon aan dat Nederlandstalige muziek weer helemaal op de kaart staat. Als je daar dan middenin en bovenin mag zitten, is dat natuurlijk helemaal te gek.”