Wolter Kroes blij dat Nederlands elftal fan is van Viva Hollandia

Wolter Kroes vindt het erg leuk dat het Nederlands elftal fan is van zijn supportershit Viva Hollandia. Afgelopen weekend gingen beelden viral van de voetballers die losgingen op het nummer na het winnen van de kwartfinale tegen Turkije. “Dat geeft de grootste kick, echt geweldig”, reageert de zanger tegen het ANP.

Viva Hollandia werd tijdens het EK van 2008 een nummer 1-hit, kwam daarna in nieuwe versies uit en wordt bij grote sporttoernooien nog vaak gedraaid. Kroes zag de beelden van het Nederlands elftal kort na een optreden. “Dan sta je voor 10.000 man op te treden en dan zie je dat het Nederlands elftal dit nu al voor de tweede keer doet met ‘Viva’. Ja, dat is echt fantastisch.”

De zanger denkt dat het nummer blijft scoren omdat het verbindend werkt. “Het is een kneiter van een strijdlied. Een verbroederingslied. Het wordt ook gedraaid bij Max Verstappen. Overal waar Nederland scoort, wordt ‘Viva’ gedraaid.”

Kroes treedt waarschijnlijk woensdag op in Duitsland waar Oranje de halve finale speelt tegen Engeland. Als het Nederlands elftal wint, is hij ook bij de finale op zondag van de partij. Die kans schat hij hoog in. “Ik denk dat het 1-0 of 2-1 wordt. De Engelsen zijn ook niet oppermachtig, wij ook niet, maar als je naar het eindresultaat kijkt, hebben we het gewoon goed gedaan. Ik denk dat ze wel aan elkaar gewaagd zijn.”