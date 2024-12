Wilfred Genee richt pijlen op Thomas van Groningen als vaste gast bij VI

Wilfred Genee hoopt dat Thomas van Groningen vaste gast wordt bij zijn Talpa-talkshow Vandaag Inside. “Er is absoluut interesse in Thomas van Groningen”, vertelde de 57-jarige presentator dinsdagochtend in De Radio 538 Ochtendshow.

Radio 538-dj’s Niels van Baarlen en Rick Romijn zagen Van Groningen rondlopen bij Talpa Network. Daarop stelden zij Genee de vraag of de politiek duider een vast gezicht wordt bij Vandaag Inside. “Ik vind dat hij veel talent heeft”, reageerde Genee. “Dat heeft hij niet alleen laten zien bij Op1 als verslaggever, maar ook toen hij inviel als presentator. Dat deed hij ook heel knap. Ik weet niet of hij al getekend heeft, maar er is absoluut interesse.”

Van Groningen was in 2021 al regelmatig te zien in De Oranjezomer op SBS6 en Veronica Inside op Veronica. Genee noemde ook nog een andere naam, die van Mats Akkerman, een politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio. “Die zou ook zomaar eens langs kunnen komen. Er lopen genoeg talenten rond, op dit moment op politiek gebied.”

Sam Hagens exit

Vorige week werd bekend dat Sam Hagens, die regelmatig te zien was in Vandaag Inside, de overstap maakt naar Omroep WNL. Daar gaat hij onder meer het programma Goedemorgen Nederland presenteren.