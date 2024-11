Wilfred Genee legt uit waarom Johan Derksen wegliep bij Vandaag Inside

Wilfred Genee weet niet of Johan Derksen dinsdagavond weer gewoon bij Vandaag Inside aanschuift. Derksen liep maandagavond na een paar minuten boos de studio uit. “Het is gewoon een sublimatie van irritatie die al een tijdje speelt achter de schermen”, zegt Genee in de 538 Ochtendshow.

Op de vraag of deze ruzie het einde van VI betekent, heeft Genee geen duidelijk antwoord. “Het gaat nu steeds vaker…”, begint hij. “Maar probeer dat dan even vol te houden tot het einde van het seizoen, geef elkaar dan een hand en zeg: jezus, wat hebben wij fantastische televisie gemaakt. Dat zou het moeten zijn, denk ik.”

Genee is zeker van plan Derksen dinsdag te bellen. “Maar of het zin heeft weet ik niet”, zegt hij wel. “Bij Johan blijft het gevoel bestaan dat het niet zijn programma is, dat ‘ie elke dag met grote tegenzin er naartoe rijdt en dat het een kutprogramma is, en dat ik z’n onderwerpen oversla.”

‘Geweldige flapdrol’

Het gesprek bij VI liep maandagavond niet goed toen Genee zei dat hij van plan was “de hele avond leuk” te doen. “Ik vind je een geweldige flapdrol”, zei Derksen daarop. “Weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis. Het is voor mij voorbij.” Het is niet de eerste keer dat Derksen de talkshowtafel verlaat of dat er ruzie tijdens het liveprogramma ontstaat. “Die chemie is uniek, maar het ontspoort ook wel eens. Maar gisteren vond ik het best wel meevallen, eerlijk gezegd”, aldus Genee.