Wilfred Genee heeft ‘goed gesprek’ met Johan Derksen gehad

Wilfred Genee heeft een dag na de explosieve uitzending van Vandaag Inside telefonisch contact gehad met Johan Derksen. De twee “hebben een goed gesprek gehad”, zei de presentator aan het begin van de aflevering van de SBS6-talkshow van dinsdag.

“Ik heb hem uiteindelijk aan de lijn gekregen. Voor ons doen hebben we een goed gesprek gehad”, verklaarde Genee. “Ik weet niet hoe Johan het ervaren heeft, dat zal ik morgen wel horen, maar ik had het idee dat we elkaars positie iets beter begrepen na dat gesprek. Ik denk dat er ook iets meer begrip was en dat we ook betere afspraken kunnen maken.”

Genee wilde niet zeggen wat hij en Derksen precies hadden besproken. “Dat is een beetje vervelend om dat op tafel te gooien. Als we dat gaan bespreken doen we dat als hij terug is. We beleven het allebei iets anders, dat kan toch? Het belangrijkste is dat we er volgens mij een redelijk gesprek over hebben gehad.”

Opgefokter

Derksen stapte maandag boos op nadat hij en Genee live op tv ruzie kregen. De tv-analist is al langer ontevreden over de onderwerpen in Vandaag Inside en kreeg vrijdag ook al onenigheid met de presentator over de continue promotie van Genees kroegliedje.

René van der Gijp, het derde gezicht van Vandaag Inside, vond dat Genee maandag “best wel anders dan anders was”, zo analyseerde hij de uitzending. “Je was meer opgefokter en Johan was moe, die had vier uur radio gemaakt.” ‘Gijp’ hoopt dat de drie weer nader tot elkaar kunnen komen. “We moeten voor de mensen die al die jaren van dit programmaatje genieten het goed afmaken. Voor hen moeten we het doen, niet voor onszelf. Ruzie zoeken; je hebt er nooit wat aan”, betoogde hij.