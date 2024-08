Wesly Bronkhorst vond rust bij Raquel

Deze week vertelt Wesly Bronkhorst in Weekend openhartig over zijn relatie met zijn vrouw Raquel. Na een onstuimig liefdesleven heeft de zanger nu eindelijk rust gevonden. “Ik ben blij dat ik een heel fijn thuis heb.”

Wesly en Raquel zijn bijna een half jaar getrouwd. Een ander mens is hij door haar niet geworden, maar hij is wel veranderd voor zichzelf. “Ik ben echt blij dat ik nu echt rust voel en een heel fijn thuis heb. Ik heb een vrouw die voor mij en de kinderen zorgt en ontzettend lief is. Ze zit nu ook in mijn bedrijf, ze doet mijn boekingen.”

Lees ook: Ex Wesly Bronkhorst zwijgt niet langer

In mijn hart

Ook de verhuizing naar Loosdrecht heeft hem goed gedaan. “Amsterdam zit nog steeds in mijn hart, maar ik ben blij dat ik er weg ben. Waarom? Misschien maakt het me wel onrustig. Alles bij elkaar maakt hoe ik in het leven sta.”

Lees het hele interview met Wesly Bronkhorst, waarin hij onder meer vertelt over hoe zijn relatie met Raquel anders is dan voorgaande en wat zijn mislukte relaties deden met zijn moeder, in Weekend nummer 34, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.