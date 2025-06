Wesley Sneijder begint afvalrace op tv

De reeks is vanaf 19 oktober elke week te zien op NPO 3 en NPO Start. De presentatie is in handen van Rutger Castricum.

Voormalig profvoetballers Wesley Sneijder (41), Wim Kieft (62) en Royston Drenthe (38) gaan in het nieuwe PowNed-programma ‘Nog Eén Keer Fit’ de uitdaging aan om terug in vorm te komen. Zowel fysiek als mentaal!

Zodra het mooi weer is, zie je overal rookpluimpjes uit de tuinen opstijgen: het barbecueseizoen is begonnen! Tijd voor een glas sangria, de kinderen spetteren in een opblaasbadje en de kooltjes gloeien rustig na. Het perfecte recept voor een gezellige avond in eigen tuin.

Hij werd hartstikke bekend door TMF en is nu vooral dj en presentator. Daarnaast werkt hij in de automotive wereld en verzorgt hij tourmanagement. Op een feestje praten we met Jeroen Post (49) over vriendschappen in de showbizz en dat naderende getalletje vijftig. ”Ik besef nu pas hoe mij TMF-tijd bijna een soort blur is…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

