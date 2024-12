Wendy van Dijk over dochter Lizzy: ‘Onwaarschijnlijk dankbaar’

Wendy van Dijk is “onwaarschijnlijk dankbaar” dat haar dochter Lizzy genezen en weer gezond is nadat er afgelopen jaar een zeldzame bloedziekte bij het meisje was vastgesteld. In De Telegraaf stelt Van Dijk trots te zijn op haar 14-jarige. “Ze had driekwart jaar leerachterstand, maar ze is gewoon overgegaan naar de volgende klas. Dat maakt mij zó trots.”

De presentatrice van SBS6 blikt in het interview ook terug op de tijd dat Lizzy ziek was. “We gingen als gezin in de overlevingsstand, terwijl onze omgeving zich verdrietig en machteloos voelde”, aldus Van Dijk, met wie het inmiddels ook weer goed gaat. “Het gaat zo goed met je als je ongelukkigste kind”, zegt ze. “Je hele leven staat in het teken van je kind en hun welzijn. Ik ben nu weer gaan werken, omdat het kan én mogelijk is. Maar ook omdat Lizzy zei: ‘Mama, jij moet weer lekker aan de slag.'”

Van Dijk tekende onlangs voor drie jaar extra bij Talpa, het moederbedrijf van SBS6. Naast de spelshow Wie van de Drie, presenteert ze de talentenshow 3 Minutes of Fame en begint maandag het programma De beste wensen, waarin mensen verrast worden.