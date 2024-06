Voetballer Matthijs de Ligt getrouwd met zijn Annekee

Bayern München-voetballer Matthijs de Ligt en zijn vriendin Annekee Molenaar zijn in het huwelijk getreden. De twee gaven elkaar in het geheim het jawoord tijdens een ceremonie in Broek in Waterland. De Duitse versie van het blad Vogue heeft beelden van de trouwerij online gezet, net als Matthijs zelf op zijn Instagram.

Het paar vierde de bruiloft bewust in kleine kring. “Met het EK in Duitsland deze zomer leek het onmogelijk om een groot feest te plannen”, vertelt Molenaar aan het blad. Op een later moment volgt nog een groot feest in Italië.

De Ligt en Molenaar, beiden 24 jaar, maakten vorig jaar juni bekend dat ze gingen trouwen. Het model is een dochter van oud-voetballer Keje Molenaar.