Vlaamse acteur Aron Wade (54) overleden: ‘Heb de energie, de wil en de moed niet meer’

De Vlaamse acteur Aron Wade is overleden. Dat meldt persbureau Belga maandag na berichtgeving van de Gazet van Antwerpen. Wade was bekend van rollen in onder meer de VRT-comedy De Kotmadam en de jeugdserie W817. Wade is 54 jaar geworden.

Wade overleed als gevolg van euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. De acteur kampte al zijn hele leven met angst en depressie.

‘Heb de energie, de wil en de moed niet meer’

“Ik had misschien statistisch nog 25 tot 30 jaar kunnen leven. Maar daar heb ik de energie, de wil en de moed niet meer voor”, zei Wade begin augustus in gesprek met de Gazet van Antwerpen. “Ik wil liever rechtstaand in herinnering blijven, dan dat ik nog verder aftakel tot een wrak en nog meer moet afzien.”