Videoland-documentaire over Mark Rutte verschijnt in september

De tweedelige documentaire over demissionair premier Mark Rutte verschijnt op 4 september op Videoland. Dat heeft RTL woensdag bekendgemaakt.

In de documentaire blikt Rutte terug op zijn tijd als premier en beladen dossiers als MH17, de toeslagenaffaire en het Groninger gas. Hij wordt gevolgd tijdens de laatste dagen van zijn premierschap. Ook Ruttes laatste gesprek met koning Willem-Alexander is gefilmd.

De documentaire RUTTE is gemaakt door politiek journalist Leonard Ornstein. “Als politiek journalist kom ik Mark Rutte al jaren tegen. Altijd opgewekt en goedlachs. Ondanks dat hij de langstzittende premier is, zijn er maar weinig mensen die Mark Rutte echt goed kennen. Maar wie is deze goedlachse man achter de schermen? Wat drijft hem? Dat proberen we in beeld te brengen door hem te volgen in zijn werk en het bespreken van nooit eerder vertoonde jeugdfoto’s”, zegt hij in een persbericht.

Ornstein voerde ook gesprekken met (oud-)collega’s als Caroline van der Plas en Frans Timmermans, Rita Verdonk en Lodewijk Asscher en goede vrienden Lodewijk Dekker en Jort Kelder. “Het resultaat is een uitzonderlijk verslag, omdat Mark Rutte zich nooit eerder van zo dichtbij door camera’s liet volgen en interviewen waarbij ook kritische vragen niet geschuwd worden.”