Premiere Barbie Veronica van Hoogdalem

Veronica van Hoogdalem jarenlang slachtoffer in deepfakezaak

Tekst: Denise Delgado

09/09/2025

Veronica van Hoogdalem (36) vertelde maandagavond in ‘Pauw en De Wit’ dat ze slachtoffer is geworden in de grote deepfakezaak waarbij vorige week een verdachte werd aangehouden. De presentatrice werd jarenlang lastiggevallen door een man die haar in kwetsbare situaties afbeeldde.

Gemanipuleerde beelden

Deepfakes zijn digitaal gemanipuleerde foto’s en video’s die met kunstmatige intelligentie worden gemaakt. Daarbij wordt iemands gezicht of lichaam zo overtuigend in een ander beeld geplaatst dat het haast niet van echt te onderscheiden is. Voor slachtoffers zoals Veronica is dat extra ingrijpend, omdat de nepbeelden een grote impact hebben op hun persoonlijke leven.

Seksueel getinte berichten

Het begon met dubieuze foto’s via WhatsApp, maar al snel volgden seksueel getinte berichten en fantasieën. Ondanks dat Veronica de man steeds blokkeerde, bleef hij contact zoeken. Uiteindelijk kreeg ze ook deepfakebeelden toegestuurd. “Ineens waren daar foto’s van mij waarin ik mijzelf niet herkende. Dat is het moment geweest waarop ik naar de politie ben gestapt.”

Verdachte gearresteerd

Ruim anderhalf jaar later is een 43-jarige man uit Overbetuwe gearresteerd. Intussen hebben zich in totaal al 130 slachtoffers gemeld. Veronica benadrukt dat het belangrijk is om aangifte te doen: “Je weet nooit hoeveel andere vrouwen er op dat moment ook worden lastiggevallen door diezelfde persoon.”

Beeld: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

