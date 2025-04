Veronica van Hoogdalem voor de eerste keer moeder geworden: ‘Grootste droom uitgekomen’

Tekst: Dunya Diercks

Presentatrice Veronica van Hoogdalem (35) is bevallen van haar eerste kindje, schrijft ze trots op Instagram bij een kiekje van de kleine. Het is een meisje en zij kreeg de naam Kymani Akosua Lont.

Veronica en haar partner, oud-profvoetballer Keyennu Lont, zijn dolgelukkig met hun dochter. “Ons hart is vol, zij is perfect, de liefde onvoorwaardelijk en de eerste dagen met haar zijn onvergetelijk”, schrijft het stel. “We trekken ons nog even terug in onze liefdesbubbel.”

Fotosessie

Veronica en Keyennu maakten de komst van een kindje in december bekend, door het plaatsen van een fotosessie met als stralend middelpunt Veronica’s zwangere buik. “Van alle mooie dromen en doelen die we hebben, komt nu onze grootste droom uit”, luidde de tekst.