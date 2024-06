Vader van Rachel Hazes overleden: ‘Wist niet dat ik nog zoveel tranen had’

De vader van Rachel Hazes is zondag onverwachts overleden op 77-jarige leeftijd. Dat deelt Hazes op Instagram.

“Gek hè pap, bijna iedere dag spreken wij elkaar, hebben wij vaak de grootste lol en plots krijg ik een dag later ineens een telefoontje dat het heel slecht met je gaat”, schrijft de 54-jarige Hazes. “Binnen enkele uren ben je toch heel onverwachts overleden. Hoe onwerkelijk is het om ook jou nu zomaar te moeten missen.”

Dikke kus

Hazes is dankbaar voor hun “mooie, oprechte” gesprekken. “Pap, ik wist niet dat ik nog zoveel tranen had. Ondanks onze meningsverschillen en alles wat we samen hebben meegemaakt, ga ik jou vreselijk missen. Geef lieve mama, André en al mijn andere dierbaren boven een hele dikke kus van mij.”