Vader Sandra Schuurhof overleden

De vader van Hart van Nederland-presentatrice Sandra Schuurhof is overleden, meldt ze op Instagram. Bij een mooie foto van zichzelf met haar vader Loek Dikker schrijft ze: “Ik ga je heel erg missen”.

De 53-jarige presentatrice groeide op zonder haar vader. Ze wist dat ze het resultaat was van een vakantieliefde, maar meer niet. In 2007 besloot ze de zoektocht naar haar biologische vader te starten en met succes.

Het klikte meteen tussen vader en dochter én tussen Sandra en zijn andere kinderen, vertelde ze eerder aan tijdschrift Nouveau. “Het heeft me completer gemaakt. Ik ken nu het oorlogsverleden van mijn vader, die als Joods jongetje in zijn eentje heeft moeten onderduiken, vluchten van de een naar de andere plek. Ik had mezelf tekortgedaan als ik hem en mijn half­broers- en zus niet had leren kennen. De Dikkers zijn zo’n leuke, creatieve familie. Kun je nagaan hoe anders mijn leven dan was gelopen, denk ik weleens. Het is een enorme verrijking geweest, en dat allemaal door één beslissing.”

Loek zelf zei daarover in tijdschrift Wendy: “Mensen zeggen dat jij, van al mijn kinderen, het meeste op mij lijkt.”