Tweede kindje op komst voor Emma Wortelboer

Tekst: Denise Delgado

Emma Wortelboer heeft babynieuws: de presentator is in verwachting van haar tweede kind. Dat maakt ze bekend in de teaser van het nieuwe seizoen van ‘Wortelboer en Van Rossem’.

In het fragment vertelt Emma het nieuws al meteen aan haar vaste tv-partner Maarten van Rossem. Terwijl ze samen in de auto zitten, zegt ze: “Ik heb nog een nieuwtje, ik ben weer zwanger.”

Lees ook: Emma Wortelboer verwacht eerste kind

Maarten reageert daar op zijn eigen kenmerkende manier op. “Zo, dat vind ik verstandig”, zegt hij. Eerder sprak Maarten zich al uit over het teruglopende geboortecijfer en moedigde hij jongeren aan om meer kinderen te krijgen.

Lees ook: Zwangere Emma Wortelboer heeft nieuwe vriend

Ook BNNVARA bevestigt het nieuws onder de video. De omroep feliciteert Emma en laat weten dat er tussen alle generatiediscussies door ook sprake is van babynieuws.

Voor Emma is het haar tweede kindje. In maart 2024 werd ze moeder van dochter Mia. Over haar privéleven deelt ze meestal weinig, al is bekend dat haar partner Lars heet.

Zwangerschapsaankondiging op de rode loper

Opvallend is dat Emma ook dit keer voor een originele zwangerschapsaankondiging kiest. Bij haar eerste zwangerschap bracht ze het nieuws eveneens op bijzondere wijze naar buiten. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in 2023 verscheen ze met een duidelijk zichtbare babybuik op de rode loper. Bekijk de video hieronder!

BEELD: ANP