Maarten van Rossem vindt cursus grensoverschrijdend gedrag ‘flauwekul’

Maarten van Rossem zit niet te wachten op de onlinecursus over grensoverschrijdend gedrag die mensen die in de media werken, zouden moeten volgen. Dat vertelt hij in de nieuwste aflevering van zijn eigen podcast.

Hij noemt de e-learning “volstrekte flauwekul”, waarna hij vertelt wat hij zou doen als KRO-NCRV, de omroep waar hij voor werkt, hem zou vragen de digitale cursus te volgen. “Ik geloof dat als ik morgen een brief krijg waarin staat ‘u moet een cursus volgen om te vermijden dat u zich, ook op uw leeftijd, schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag’, dat ik dan zou zeggen ’toedeloe, zoek het maar uit, dan stop ik ermee’.”

“Ik zou het weigeren”, zegt hij ook nog. “Ik zou zeggen ‘bewijs eerst eens dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond’. Ik werk al weet ik hoe lang voor de televisie”, gaat hij verder. “Maar ik ben nooit in een situatie geweest dat grensoverschrijdend gedrag noodzakelijk of mogelijk was. Want ik heb nooit een leidende functie gehad. Ik heb mezelf altijd behoed voor leidende functies, want het kost een hoop tijd en ergernis en je hebt er niks aan.”

Rommel

Ook geeft hij aan niet echt in ‘Hilversum’ te werken, zoals de mediawereld wordt genoemd door de standplaats van veel omroepen. Van Rossem spreekt van “een soort kort verband, dan ben je een soort zzp’er” waardoor hij de cursus niet zou hoeven doen. Ook vraagt Van Rossem zich hardop af of hij eigenlijk ooit wel een contract heeft getekend met de makers van De slimste mens. “Dat is een beetje rommel de rommel allemaal.”

Een woordvoerder van KRO-NCRV laat weten dat de omroep aan medewerkers en presentatoren het verzoek heeft gedaan om de e-learning te maken. “Net als Mediawan Skyhigh, producent van De slimste mens, vertrouwen ook wij erop dat iedereen zelf de bewuste overweging kan maken om de e-learning wel of niet te doen. Want uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen voor een veilige werkomgeving, of je nu cameravrouw, productie-assistent of presentator bent.”