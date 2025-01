Trijntje Oosterhuis over Songfestival-deelname: ‘Stond niet te popelen’

Trijntje Oosterhuis wil niet voor een tweede keer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat vertelde de zangeres, die in 2015 meedeed aan de zangwedstrijd, in een interview met VROUW.

Op de vraag of Oosterhuis nog een keer zou willen meedoen aan het Songfestival, antwoordde ze dat dit niet op haar bucketlist staat. “Het was prachtig om mee te maken. Maar ik stond toen ook niet echt te popelen, aangezien ik 3,5 maand zwanger was. Niemand wist dat, maar ik had dus wel wat anders aan mijn hoofd”, legt de zangeres uit. In 2015 deed Oosterhuis in Wenen mee met het nummer Walk Along, maar ze wist de finale niet te halen.

“Ik heb me laten overhalen en het was een geweldige ervaring, maar met zingen op een jazzfestival maak je me gelukkiger”, geeft ze toe.