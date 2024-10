Tony Neef: ‘Corona was erger dan blaaskanker’

Door de diagnose kanker is Tony Neef naar eigen zeggen niet ineens meer van het leven gaan genieten. Dat had hij eerder tijdens corona, vertelt hij deze week in Weekend. “Hoe Den Haag toen met het theater om is gegaan vond ik echt schandalig.”

Eerder dit jaar maakte Tony Neef bekend behandeld te zijn geweest voor blaaskanker. Inmiddels heeft hij te horen gekregen dat dit gelukkig een milde vorm was. In Weekend vertelt hij deze week dat zijn diagnose zijn leven niet per se veranderd heeft. “De kanker heeft er niet voor gezorgd dat ik opeens veel meer waarde hecht aan leuke dingetjes. Ik had dat meer rondom corona. Den Haag was toen zo slecht met het theater bezig. Dát heeft mij wel wat gedaan. Dat vond ik écht schandalig.”

Oppassen

Tony heeft tijdens zijn behandeling nooit gedacht dat hij dood zou gaan. “Ik denk dat de positiviteit je ook helpt. En vervolgens moet je niet veel alcohol drinken. En roken schijnt ook niet goed te zijn natuurlijk. Ik ben wel véél minder gaan roken, maar dat was al voor die kanker. Ik moet gewoon een beetje oppassen.”

