Tim Hofman zwijgt bewust over zaak tegen Ali B

Tim Hofman reageert bewust niet op de zedenzaak tegen Ali B. Dat zegt de presentator voor de camera van RTL Boulevard. De rechtszaak tegen de rapper werd gestart na een aflevering van de onlineserie BOOS, die Hofman presenteert.

“Ik heb besloten daar niks publiek over te zeggen”, zegt de presentator over de zaak tegen Ali B. Hofman zwijgt omdat hij de rechtszaak “niet in de weg” wil zitten en om “de journalistiek zuiver te houden”.

Ali B wordt verdacht van vier zedenfeiten bij drie verschillende vrouwen. De rechter doet op 12 juli uitspraak.