Tim Douwsma en vriendin uit elkaar: ‘Heel verdrietig’

Tim Douwsma en zijn vriendin Elske zijn uit elkaar. Dat heeft de zanger laten weten aan RTL Boulevard. Het stel heeft twee kinderen.

“Het is heel verdrietig en moeilijk”, laat Tim weten aan het programma. “We zijn in goede harmonie met elkaar en vieren de verjaardag van de kinderen samen. We houden heel veel van elkaar.”

De zanger zegt dat de relatie nu niet werkt, maar dat hij en Elske er “alles” aan hebben gedaan. “We gaan zien wat de tijd ons brengt. Dit heeft tijd nodig.”

Tim en Elske waren sinds 2019 samen en hebben twee zoons, Vinz en Dez.