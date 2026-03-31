Tien maanden cel voor man die Douwe Bob via social media bedreigde

Tekst: Denise Delgado

De man die zanger Douwe Bob via social media bedreigde, is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. Daarvan zijn drie maanden voorwaardelijk. De zaak leidde eerder al tot veel onrust rond de artiest.

Volgens het Openbaar Ministerie uitte de 39-jarige Amsterdammer eind juni ernstige bedreigingen aan het adres van Douwe Bob. Dat gebeurde nadat de zanger zich kort voor een optreden op een Joods voetbalevenement had teruggetrokken. De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan dreigende berichten waarin onder meer geweld werd aangekondigd en uitlatingen werden gedaan die tegen het leven van de zanger waren gericht. Daarmee heeft hij volgens de rechter gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt.

Persoonlijkheidsonderzoek

De verdachte werd begin juli opgepakt en kwam in november weer vrij. Zijn voorlopige hechtenis werd toen geschorst, mede omdat uit een persoonlijkheidsonderzoek naar voren kwam dat het risico op herhaling klein werd geacht. Zelf verklaarde hij dat hij zich in die periode in een manische fase bevond en sterk bezig was met het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Drugs en medicijnen

Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie ook een grote hoeveelheid drugs en medicijnen. De man stelde dat hij de betreffende kamer aan iemand anders had verhuurd, maar de rechtbank volgt die uitleg niet. Volgens de rechter draagt hij daar mede verantwoordelijkheid voor.

Voorwaarden van de reclassering

Het OM had in maart nog vijftien maanden cel geëist, maar de rechtbank komt nu uit op een lagere straf van tien maanden. Naast die gevangenisstraf moet de veroordeelde zich houden aan voorwaarden van de reclassering. Voor hem geldt een proeftijd van drie jaar. De gevonden drugs worden vernietigd en zijn telefoon is verbeurd verklaard.

