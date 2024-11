Theatershow Jandino Asporaat vanaf eind november in bios te zien

De theatershow Judeska Airlines van komiek Jandino Asporaat is vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft distributeur WW Entertainment vrijdag gemeld. Asporaat trok in het seizoen 2023-2024 volle zalen met de voorstelling.

De bioscoopfilm is een registratie die in juni 2023 is gemaakt van de theatershow in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. In de voorstelling waren behalve de komiek zelf ook Nienke Eijkens, Junelisa Asporaat, Lisa Morell, Laurens de Groot, Murat Toker, Zara Ouajil, Rayan Maulabaks en Colin von Harris te zien.

In Judeska Airlines gaat het bekende vrouwelijke alter ego van Asporaat aan de slag als stewardess. Het is niet de eerste keer dat een theatershow van de komiek in de bioscopen te zien is. Dit gebeurde drie jaar geleden ook met de voorstelling Judeska in de tbs-kliniek.