Terror Jaap vertelt voor het eerst over vaderschap en zware medische periode

Tekst: Denise Delgado

Jaap Amesz (43), beter bekend als Terror Jaap, heeft voor het eerst verteld dat hij vader is van een zoontje van twee. In een interview met ‘Panorama’ praat hij open over het vaderschap en de turbulente periode rond de komst van zijn kind.

Privé bewust geheim

Terror Jaap hield zijn gezin lange tijd uit de schijnwerpers. Volgens hem was dat een bewuste keuze: hoe minder mensen het wisten, hoe kleiner de kans op gedoe. Tegelijk wilde hij het verhaal liever zelf naar buiten brengen, zodat het niet later via geruchten of halve waarheden zou uitlekken.

Zwangerschapsvergiftiging

De grootste zorgen begonnen tijdens de zwangerschap, toen zijn vriendin ernstig ziek werd. Ze kreeg zwangerschapsvergiftiging, in de zwaarste vorm: het HELLP-syndroom. Amesz vertelt dat het tempo toen ineens omhoog ging, niet afwachten, maar direct ingrijpen om risico’s voor moeder en kind te voorkomen.

Vroeggeboorte en IC

Uiteindelijk werd hun zoon twee maanden te vroeg geboren. Zowel de baby als zijn moeder belandden op de intensive care. Amesz beschrijft die periode als maanden waarin alles draaide om overleven en hij zich machteloos voelde.

Hoewel het nu beter gaat, is de spanning nog niet helemaal weg. Hun zoontje zit in een nazorgtraject met veel controles, waaronder extra onderzoeken naar zijn taalontwikkeling. Volgens Amesz wordt pas rond het vijfde levensjaar duidelijk of er blijvende gevolgen zijn. Hij vertelt dat zijn zoon klein en dun is en een spraakachterstand heeft, maar motorisch juist goed mee kan komen.

Vriendin buiten beeld

Terror Jaap en zijn vriendin zijn nog samen, maar hij wil haar naam bewust niet in de publiciteit. Hij benadrukt dat zij ook een lang hersteltraject heeft na zo’n zware zwangerschapscomplicatie.

Deelname House of Villains

Amesz zegt momenteel financieel de kar te trekken voor het gezin. Om sneller geld te verdienen, besloot hij mee te doen aan House of Villains. Zijn doel: weer richting een normaal en stabiel leven kunnen bouwen.

BEELD: ANP