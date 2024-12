Tatum Dagelet opnieuw verliefd

Tatum Dagelet heeft een nieuwe liefde in haar leven. Dat deelt de 49-jarige actrice in haar column op de website van LINDA. De kriebels voor de man in kwestie kwamen snel, schrijft Dagelet. “Na de eerste date had ik hem hartjes gestuurd, geappt hoe leuk ik hem vond en gezegd dat ik op ‘m was. Tijdens de tweede date boekten we spontaan een mini-vakantie.”

De bestemming van de mini-vakantie is een klein eiland midden in de Atlantische Oceaan. “Hier zit ik dan met een man die een paar weken geleden nog een wildvreemde was. Een wildvreemde die nu al zo vertrouwd en veilig voelt, bij wie ik mezelf kan zijn en met wie ik kan lachen tot ik in mijn broek pies”, aldus Dagelet.

Hoe het verder gaat tussen Dagelet en de man in kwestie weet de actrice nog niet. “Aan de ene kant fluistert dat stemmetje nog altijd, dat zegt: rustig aan, straks donder je weer keihard naar beneden. Aan de andere kant voelt het alsof ik in een feelgoodfilm zit, waarin alles op magische wijze gebeurt.” Voor Dagelet voelt haar tijd met de man “simpelweg te goed om voorzichtig te zijn”.

Dagelet had eerder een relatie met radio-dj Ruud de Wild, met wie ze van 2000 tot 2004 getrouwd was. Dagelet en De Wild kregen samen een dochter, Toy Travis. Dagelet had van 2008 tot 2015 ook nog een relatie met oud-voetballer Daniël de Ridder.