Talpa heeft nog geen knopen doorgehakt over Massa is Kassa

Over een eventueel nieuw seizoen van de SBS6-realityshow Familie Gillis: Massa is Kassa is nog niets besloten. Dat zegt een woordvoerder van Talpa Network desgevraagd tegen het ANP. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen Peter Gillis wegens belastingfraude.

Het dertiende seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa, waarin het leven van Gillis en zijn familie centraal staat, was van 1 november tot en met 13 december te zien bij SBS6. Daar keken gemiddeld 630.000 mensen naar. De serie is sinds augustus 2020 te zien bij de zender.

Meerdere verdenkingen

Talpa Network reageert niet op de vraag hoe het bedrijf aankijkt tegen de eis voor Gillis. Het OM verdenkt Gillis naast belastingfraude ook van het onjuist voeren en bewaren van administratie, het verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst en het niet tijdig doen van belastingaangifte.