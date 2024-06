Sylvie Meis wenst ex-man een ‘fijne scheidingsdag’

Sylvie Meis heeft haar ex-man Niclas Castello via Instagram een “fijne scheidingsdag” gewenst. Bij een zwart-witfoto waarop Castello haar een kus op haar hoofd geeft, stelt de presentatrice het fijn te vinden dat ze nog steeds met haar ex-man bevriend is.

“Wat geweldig om nog steeds een vriend in je te hebben”, meldt Meis (46) onder de foto. Ook plaatst ze een emoji van een vredesduif bij het bericht. De Duitse kunstenaar Castello heeft via Instagram nog niet gereageerd op het bericht van zijn Nederlandse ex-vrouw.

Huwelijk van 2,5 jaar

Meis en Castello maakten eind februari 2023 bekend na een huwelijk van 2,5 jaar te gaan scheiden. De twee trouwden in 2020. Eerder was Meis acht jaar getrouwd met oud-voetballer Rafael van der Vaart, van wie ze in 2013 scheidde. Samen hebben zij een zoon, Damián. Na Castello had Meis enige tijd een relatie met de Nederlandse ondernemer Wim Beelen, maar die relatie strandde in januari van dit jaar.