Sylvie Meis vond 2024 een prachtig jaar: ‘2025, we komen eraan’

Sylvie Meis kijkt op 2024 terug als “een prachtig” jaar. “Ik hou van de dingen die ik doe, zoals het maken van collecties, presenteren van Love Island en het doen van liefdadigheidswerk”, schrijft Meis in een bericht op Instagram.

Ook staat het 46-jarige model stil bij enkele onderscheidingen die zij dit jaar heeft gekregen. Zo werd ze door het tijdschrift FHM uitgeroepen tot Queen of the Century. Bij de Vienna Awards ontving Meis de prijs Style Icon of the Decade. In haar bericht zegt ze “vereerd” te zijn met die prijzen.

Meis bedankt iedereen met wie ze heeft gewerkt dit jaar. “2025, we komen eraan!”