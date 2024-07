Rutger Castricum vindt onsmakelijk Swift-item van PowNed ‘niet goed’

PowNed-televisiemaker Rutger Castricum heeft bij Vandaag Inside Oranje erkend dat de omstreden video met fans van Taylor Swift niet door de beugel kon. “Het was gewoon niet goed”, zegt Castricum over de video. In het filmpje werd uitgezocht hoe ver fans zouden gaan voor een ontmoeting met Swift. Een fan liet haar borsten zien, een ander zoende met een vreemde. De meet-and-greet bleek daarna niet te bestaan. Inmiddels is de video offline gehaald.

“Het was gewoon niet goed, dus daar moet je dan gewoon wel duidelijk over zijn”, zegt Castricum aan tafel bij Wilfred Genee. “En dan moet je het gewoon weghalen, denk ik. Ik heb vanmiddag Dominique (hoofdredacteur Dominique Weesie, red.) daarover gesproken en we waren het erover eens dat het niet goed was.”

‘Niet bij betrokken’

Genee is kritisch op Castricum en vraagt zich af waarom Weesie pas zo laat tot dat inzicht kwam. Eerder liet de hoofdredacteur namelijk weten dat iedereen vrij was om een klacht in te dienen, maar dat hij niets ging verwijderen. “Geen idee, hij was volgens mij voetbal kijken in de kroeg toen hij gebeld werd door het ANP”, reageert Castricum tot grote verbazing van Genee. “Ik ga daar verder ook niet over. We hebben het er wel over gehad, maar ik ben daar niet bij betrokken geweest.”

‘Smakeloos’

Castricum begrijpt wel met welk idee de video gemaakt is. “Jonge mensen die dat maken, die willen dan spraakmakend zijn, dat herken ik nog wel ergens van. En die vliegen dan ook wel eens uit de bocht”, zegt Castricum, die al zo’n vijftien jaar voor de omroep werkt. “En dat is hier gebeurd. En ik denk dat je dan wel ruiterlijk moet zeggen; dat is niet goed gegaan. En dat is nu gebeurd.”

Analist Johan Derksen noemde de video “smakeloos”, maar ziet nog wel de waarde van omroep PowNed in. “Zonder die zender zou het heel erg saai en voorspelbaar zijn in de publieke omroep”, stelt hij.