Roy Donders ziet Jetten als premier niet zitten: ‘Beter met z’n allen emigreren’

Tekst: Denise Delgado

Stylist Roy Donders (34) is bepaald geen fan van een kabinet onder leiding van D66-partijleider Rob Jetten (38). Op Instagram deelt hij zijn mening over de plannen van de partij, waaronder hogere belastingen voor de hoogste inkomens en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

‘Mensen, moet ons land nog verder kapot?’, schrijft Roy. De Brabanders laat er geen twijfel over bestaan: ‘Er is al bijna niks meer van over en nu die Jetten er komt kunnen we beter met z’n allen gaan emigreren.’

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Instagram: @roydonderstv

Kleine voorsprong

De peilingen laten zien dat D66 en de PVV van Geert Wilders momenteel allebei op ongeveer 26 zetels lijken uit te komen. De partij van Jetten staat een kleine voorsprong te hebben van zo’n 15.000 stemmen. Volgende week worden de briefstemmen definitief geteld. “Het is de bedoeling dat alle gemeenten maandag de uitslagen bij ons hebben ingeleverd”, vertelt Anita Pronk, woordvoerder bij de Kiesraad. “Dan gaan wij controleren of alles goed verlopen is.”

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ROYDONDERSTV