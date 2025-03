Roxy Dekker bekroond met Diamanten Award voor debuutalbum

Tekst: Denise Delgado

Roxy Dekker (20) heeft gisteravond aan tafel bij ‘Beau’ een Diamanten Award in ontvangst genomen voor haar debuutalbum ‘Mama I Made It’. De zangeres kreeg deze bijzondere onderscheiding omdat haar album inmiddels 200 miljoen keer is gestreamd.

Mama I Made It verscheen slechts een paar dagen geleden. De prijs is de kers op de taart van een succesvolle week voor Roxy. Kort na de release bleek dat maar liefst acht nummers van het album in de top 10 van Spotify stonden. Daarnaast won Dekker deze week voor de tweede keer een Edison.

De tekst gaat verder onder de foto:

Roxy Dekker en Lars Bos (Snelle) tijdens de uitreiking van een Edison bij AFAS Edisons POP 2025 in AFAS Theater te Leusden.

Mama, I made it tattoo

De titel van haar album verwijst naar haar spontane reactie na het winnen van een Edison in 2024. Op het podium riep ze destijds enthousiast: “Mama, I made it!” – een uitspraak die ze zelfs als tatoeage vereeuwigde.

“Een album was niet echt een doel in alle eerlijkheid. Ik wilde gewoon genoeg liedjes hebben om een leuke show te kunnen geven in Paradiso en Melkweg,” vertelde Roxy eerder in een persbericht. “En om wat langer bij het publiek te kunnen blijven tijdens de festivals deze zomer. Ik had zo weinig liedjes vorig jaar… Maar nu is er dus een debuutalbum. Ik ben er eigenlijk superblij mee.”

Uitverkocht

Vanaf volgende maand gaat Roxy met haar album op tour door Nederland. Haar eerste concert, op 3 april in Paradiso Amsterdam, is al volledig uitverkocht.

BEELD: ANP