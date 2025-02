Groot nieuws over Roxy Dekker

Eurovisie Songfestival

Claude reageert op uitlekken songfestivalnummer

Woensdag is het nummer waarmee Claude naar het Eurovisie Songfestival gaat gelekt via sociale media. De zanger reageert voor het eerst op het nieuws in een video op Instagram. “Jullie hebben het allemaal gehoord”, begint hij de video in zijn Stories. “It goes up, it goes down, maar c’est la vie”, zegt hij. De 21-jarige...