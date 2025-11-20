Roxeanne en André Hazes blikken terug op jarenlange strijd

Na jaren van verwijdering hebben Roxeanne en André elkaar opnieuw gevonden. In gesprek met LINDA. blikken ze openhartig terug op de periode van conflict.

Roxeanne en André Hazes kijken terug op een periode waarin afstand gecreëerd werd en ook nodig was, maar het gemis uiteindelijk sterker bleek dan de pijn.

Terugblik op de breuk

André erkent dat het laatste conflict door hem werd veroorzaakt. Hij zegt: ‘De laatste keer is het mijn schuld geweest.’ Rox vindt ‘schuld’ daarbij een lastig woord, omdat André verslaafd was. Hij legt uit dat hij ook na zijn kliniekopname verkeerde opmerkingen maakte over wat Roxeanne in Beste Zangers over haar jeugd had gedeeld, zonder haar eerst te spreken. ‘En ik ben daarmee voor de verkeerde mensen opgekomen. Heel stom van mezelf, zeker als ik nu weer zie hoe belangrijk wij voor elkaar zijn. Er is niemand op aarde die ik zo graag bel als mijn zus.’

Behoefte aan tijd

Roxeanne vertelt dat ook zij fouten maakte in het verleden. ‘Ik heb in het verleden ook dingen verkeerd aangepakt en jij hebt uiteindelijk echt je best gedaan om het contact te herstellen. In het begin heb ik gezegd: ‘Geef me heel even.’ Niet om je pijn te doen of hard to get te spelen, maar omdat ik mijn hart nog moest laten herstellen. En dat begreep jij.’

André en Roxeanne Hazes terug naar elkaar

Voor André Hazes was de nasleep van zijn afkickperiode zwaar. Iemand die hem begeleidde gaf hem simpelweg het advies: ‘je zus’. Pas later besefte hij dat die richting klopte. In zijn poging het contact te herstellen stuurde hij enkele onhandige berichten, waaronder een filmpje van Roxeanne terwijl ze een Hema-worst at. ‘Daar zit niemand op te wachten natuurlijk.’ Zijn zus blikt terug: ‘Heb je elkaar zo lang niet gesproken, krijg je zo’n filmpje toegestuurd … Maar goed, toen we elkaar weer zagen, wist ik meteen weer waarom ik zo veel van hem houd.’ André voelde datzelfde gemis scherp: ‘Tering, dít is wat ik zo heb gemist. Zij is echt mijn hart.’

Vooruit zonder ballast

Nu de rust is teruggekeerd, willen ze niet langer blijven hangen in oude wonden. Rox zegt: ‘Nu is het moment dat we mogen genieten en het over de leuke dingen moeten hebben – niet meer over wat ons pijn doet of boos maakt. Inmiddels kunnen we met een helikopterview op dat deel van ons leven terugblikken en denken: oh, gelukkig zijn we daar niet meer. Wij kijken alleen nog vooruit.’

