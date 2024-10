Ronnie Flex geeft in februari nog een galaconcert in Carré

Ronnie Flex geeft nog een show in Koninklijk Theater Carré waarbij hij zijn album Rémi in zijn geheel ten gehore brengt. De kaarten voor het eerste concert op 7 december waren zo snel uitverkocht, dat de artiest besloot een extra optreden toe te voegen.

De tweede Rémi in Carré-avond is op 18 februari, maakte Ronnie Flex bekend. Net als de eerste show is het weer een gala-avond en is de dresscode daarom black tie. De kaartverkoop voor het extra optreden gaat vrijdag van start.

Het album Rémi werd uitgebracht in 2017 en was het tweede studioalbum van Ronnie Flex. Tijdens de speciale concerten in Carré wordt het album opnieuw tot leven gebracht met arrangementen die speciaal voor de shows gecreëerd zijn.