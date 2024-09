Robert de Hoog voor tweede keer vader geworden

Robert de Hoog en zijn vriendin Sophie zijn ouders geworden van een tweede kindje. De twee hebben opnieuw een zoon verwelkomd. Het jongetje heeft de naam Moos gekregen, maakte het stel bekend op Instagram.

Bij de aankondiging plaatste het stel een foto waarop alle leden van het gezin het kindje vasthouden. “Moos is er!” schrijft Sophie erbij.

De 35-jarige De Hoog maakte in maart bekend dat zijn vriendin in verwachting was. In augustus 2021 werd zoon Kees geboren.