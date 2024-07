Rob van Someren stapt over naar 100% NL

Rob van Someren stapt van Radio 10 over naar 100% NL. De dj gaat daar vanaf het najaar het dagelijkse programma Somertijd maken, maakte de radiozender woensdag bekend.

Het programma is te horen tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Barry Paf schuift dan naar de lunch. De precieze startdatum van Van Someren wordt later bekendgemaakt.

“Het is geen geheim dat ik niks liever doe dan de luisteraars aan het einde van hun werkdag mee naar huis nemen, entertainen en bijpraten over de dag. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik bij 100% NL de kans krijg om die jarenlange traditie voort te zetten”, zegt de dj in een persbericht.

Van Someren maakte eerder op Radio 10 een dagelijkse show aan het einde van de middag. Dat tijdslot is overgenomen door Gijs Staverman, wat Van Someren eerder via de rechter probeerde te voorkomen. Na gesprekken tussen de dj en zijn werkgever besloot hij zich er toch bij neer te leggen en naar het weekend te verhuizen.