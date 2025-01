Rob Geus zeer bewust van online kwetsbaarheid

Sinds iemand op een datingsite zijn foto gebruikte en een vrouw, die dacht dat ze via de site een relatie met hem had, geld afhandig maakte, is Rob Geus zich nog meer bewust van zijn online kwetsbaarheid. “Ik ben altijd op mijn hoede,” vertelt hij deze week in Weekend.

Nadat iemand zijn gezicht gebruikte om een vrouw via een datingsite geld afhandig te maken, is Rob Geus nog voorzichtiger geworden online. “Het geeft aan dat het internet een snelle, gevaarlijke wereld is. Dat zeg ik ook tegen mijn dochter van zeventien: “Let op, daar moet je wel voor waken”. Ik ben voorzichtig met antwoorden. Als ik bijvoorbeeld via Instagram een bericht krijg van iemand aan wie ik twijfel, dan delete ik dat meteen.”

Kwetsbaar

Ondanks dat de oplichter niet wist wie Rob was en toevallig zijn foto gebruikte, is Rob zich er zeer van bewust dat zeker bekende mensen erg kwetsbaar zijn online. “Ik ben altijd wel op mijn hoede. Omdat ik weet dat ik kwetsbaar ben, omdat ik bekend ben. Ik moet op mijn tellen passen en volgens mij heb ik dat goed onder controle.”

